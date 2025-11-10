إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 3 عناصر من حزب الله

كتب : مصراوي

05:02 م 10/11/2025

الجيش الاسرائيلي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قضى على 3 من حزب الله في عمليات نفذها جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إن الجيش هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة صريفا بجنوب لبنان وقضى على المدعو سمير علي فقيه، زاعمًا أنه كان يهم بعمليات تهريب أسلحة تابعة لحزب الله إلى مناطق مختلفة داخل لبنان.

وأضاف أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "كما هاجم جيش الدفاع يوم أمس في منطقتي حومين الفوقا والصوانة بجنوب لبنان وقضى على عنصرين لحزب الله"، مشيرًا إلى أن منذ مطلع نوفمبر الجاري، قضى الجيش على 15 عنصرًا من حزب الله.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن سلسلة غارات لطيران الاحتلال استهدفت مناطق القطراني وبرغز والريحان بالنبطية جنوبي البلاد.

وقالت الوكالة، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة الهرمل دون تسجيل إصابات، وغارتان أخرتان على قضاء بعلبك.

الجيش الإسرائيلي حزب الله جنوب لبنان أفيخاي أدرعي

