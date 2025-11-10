رئيس بي بي سي يعتذر عن "خطأ في التقدير" بشأن تعديل خطاب ترامب



لندن- (أ ب)

قدم رئيس هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، سمير شاه، اعتذارا اليوم الاثنين عن "خطأ في التقدير" ارتكبته الهيئة فيما يتعلق بتعديل خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 يناير2021، أمام حشد من أنصاره قبل اقتحام مبنى الكابيتول (الكونجرس) في واشنطن.

وقال شاه في رسالة موجهة إلى نواب البرلمان البريطاني: "نعترف بأن طريقة تعديل الخطاب أعطت الانطباع بأنه كان دعوة مباشرة إلى العنف".

وتواجه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أزمة قيادة وضغوطا سياسية متصاعدة، بعد استقالة مديرها العام ورئيستها التنفيذية للأخبار على خلفية تعديل في خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقوبلت استقالة المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفي والرئيسة التنفيذية للأخبار ديبورا تورنيس، على خلفية اتهامات بالتحيز، بترحيب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن طريقة تحرير خطابه كانت محاولة لـ "ترجيح كفة الميزان في الانتخابات الرئاسية.

وقال ديفي في رسالة وجهها إلى الموظفين: "لقد تم ارتكاب بعض الأخطاء، وبوصفي المدير العام، يتحتم علي تحمل المسؤولية الكاملة عنها."

وأوضحت تورنيس أن الجدل الدائر يُلحق ضررا بهيئة الإذاعة البريطانية، مضيفة أنها استقالت "لأن المسؤولية النهائية تقع على عاتقي."