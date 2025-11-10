تحرك مصري لإطلاق سراح المصريين المختطفين في مالي



كتبت- أسماء البتاكوشي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء الأحد اتصالاً هاتفياً مع عبد الله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.

أعرب عبد العاطي خلال الاتصال عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية التي تجمعها بمالي، مؤكداً حرص القاهرة على البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وقد اطّلع الوزير المالي الوزير عبد العاطي على مستجدات الأوضاع الأمنية في مالي والجهود التي تبذلها الحكومة المالية لمواجهة الإرهاب والتطرف واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

من جانبه، شدد الوزير عبد العاطي علي ضرورة العمل علي توفير أقصي درجات الحماية والتأمين للمواطنين المصريين المقيمين في مالي، مؤكداً متابعة مصر المستمرة للأوضاع هناك والتنسيق الدائم مع السلطات المالية لضمان سلامتهم، وطالب الوزير عبد العاطي من نظيره المالى ببذل أقصى الجهود للعمل على إطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المالي أنه جارى المتابعة عن كثب مع الوزارات والأجهزة المعنية فى مالى لاستجلاء الأمر والعمل على سرعة الإفراج عن المختطفين.

واختتم الوزيران الاتصال بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية في مالي والقارة الإفريقية.

وقد اكد الوزير المالي حرص بلاده البالغ على العلاقات الأخوية مع مصر، مثمنا الحرص المصري على أمن واستقرار بلاده، منوها إلى حرصهم على العمل على توفير الأمن والحماية للمواطنين المصريين المتواجدين في مالي.