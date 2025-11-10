ويتكوف وكوشنر يجتمعان مع نتنياهو صباح اليوم

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجتمعان مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صباح اليوم لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وأمس الأحد، وصل كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثه ويتكوف إلى إسرائيل لبحث تنفيذ الاتفاق الخاص بغزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي الزيارة في وقت تضغط فيه إدارة ترامب على إسرائيل لحل أزمة مقاتلي حماس العالقين في أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ضمن منطقة "الخط الأصفر" التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.