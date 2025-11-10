إعلان

بأغلبية 60 صوتا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي

كتب : مصراوي

06:37 ص 10/11/2025

مجلس الشيوخ الأمريكي

وكالات

صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتا مقابل 40 لصالح اتفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة في تصويت اختباري لقدرة الحزبين على إنهاء الإغلاق.

وانتهى في الولايات المتحدة الأمريكية أطول إغلاق حكومي في تاريخها، إذ صوت 8 ديمقراطيين لصالح دعم الاتفاق الذي يُموّل برنامج المساعدات الغذائية التكميلية بالكامل حتى سبتمبر المقبل، ولكنه لا يُمدّد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة "أوباما كير".

ومساء أمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب موعد نهاية الإغلاق الحكومي بعد أن توصل مجلس الشيوخ لاتفاق مبدئي بين الحزبين الديمقراطيين والجمهوريين لتمديد تمويل الحكومة حتى 31 يناير.

وقال ترامب في تصريحات له: "نقترب جدا من نهاية الإغلاق، وستعرفون ذلك قريبا جدا".

وأضاف: "لن نقدم أي أموال إضافية للمهاجرين غير القانونيين، ولن نسمح لهم بالدخول إلى بلادنا".

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إلى أن التصويت الاختباري الذي جرى سيُعد مؤشرا حاسما على قدرة الحزبين على التوافق، رغم الخلافات العميقة، وربما يُمهد الطريق لإنهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، وفقا لروسيا اليوم.

