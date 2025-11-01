قوات كوماندوز أوكرانية تقاتل خلف خطوط العدو بالقرب من بوكروفسك



كييف- (د ب أ)

ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية اليوم السبت، أوكرانيا تحاول وقف الاستيلاء الكامل على مدينة بوكروفسك في شرق البلاد من خلال نشر قوات خاصة (كوماندوز) خلف الخطوط الروسية.

ونقلت التقارير عن مصادر في جهاز الاستخبارات العسكرية (اتش يو آر) القول، إنه جرى إنزال إحدى وحدات الكوماندوز بمروحية وهي مكلفة بالقتال حتى الوصول إلى خطوط الإمداد إلى بوكروفسك وميرنوهراد.

وقالت محطة سوسبيلن الإذاعية إن رئيس المخابرات كيريلو بودانوف نفسه موجود عند خط الجبهة لقيادة العملية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في موسكو الهجوم الأوكراني في تقاريرها الخاصة بالوضع ولكن قالت إنه جرى إحباط المحاولة. وقالت "جرى تدمير كل الـ11 شخصا الذين جرى إنزالهم بالمروحية".

ونفت مصادر في جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني هذا وقالوا إن العملية مستمرة. وسربت العديد من الوسائل الإعلامية مقطع فيديو لعملية الإنزال ولكنه لا يسمح باستخلاص أي استنتاجات واضحة بشأن الوضع الحالي.