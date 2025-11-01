الصين وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية لتبادل العملات لمدة 5 سنوات

وكالات-رويترز

وقعت الصين وكوريا الجنوبية، اليوم السبت، اتفاقًا ثنائيًا لتبادل العملات واتفاقيات أخرى للتعاون الاقتصادي في الوقت الذي عقد فيه زعيماهما محادثات قمة في محاولة لتحسين العلاقات الثنائية، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن خط مقايضة الوون (عملة كوريا الجنوبية) باليوان (عملة الصين) بقيمة أقصاها 70 تريليون وون (49.24 مليار دولار) مقابل 400 مليار يوان سيكون قائمًا لمدة 5 سنوات بين بنك كوريا وبنك الشعب الصيني.

ووقعت بكين وسول أيضًا 6 مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وتجارة الخدمات، والصادرات الزراعية.

وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال زيارة رسمية لكوريا الجنوبية، محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم، على هامش القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وكانت هذه أول زيارة لشي إلى كوريا الجنوبية منذ 11 عامًا.

وقعت كوريا الجنوبية في عام 2023 خطًا لتبادل العملات بين البلدين بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 3 سنوات مع اليابان، وهو ما اعتبر بمثابة لفتة سياسية وسط تحسن العلاقات.