إعلان

الصين وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية لتبادل العملات لمدة 5 سنوات

كتب : مصراوي

01:25 م 01/11/2025

عملة اليوان الصيني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات-رويترز

وقعت الصين وكوريا الجنوبية، اليوم السبت، اتفاقًا ثنائيًا لتبادل العملات واتفاقيات أخرى للتعاون الاقتصادي في الوقت الذي عقد فيه زعيماهما محادثات قمة في محاولة لتحسين العلاقات الثنائية، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن خط مقايضة الوون (عملة كوريا الجنوبية) باليوان (عملة الصين) بقيمة أقصاها 70 تريليون وون (49.24 مليار دولار) مقابل 400 مليار يوان سيكون قائمًا لمدة 5 سنوات بين بنك كوريا وبنك الشعب الصيني.

ووقعت بكين وسول أيضًا 6 مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وتجارة الخدمات، والصادرات الزراعية.

وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال زيارة رسمية لكوريا الجنوبية، محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم، على هامش القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وكانت هذه أول زيارة لشي إلى كوريا الجنوبية منذ 11 عامًا.

وقعت كوريا الجنوبية في عام 2023 خطًا لتبادل العملات بين البلدين بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 3 سنوات مع اليابان، وهو ما اعتبر بمثابة لفتة سياسية وسط تحسن العلاقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصين كوريا الجنوبية الرئيس الصيني شي جين بينج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"
تغطية خاصة- افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفي ورموز العالم في المحروسة