إذاعة الاحتلال: إسرائيل لا تعتبر تسليم الرفات خرقًا من حماس

وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن فحص الطب الشرعي أكد أن الرفات الذي تسلمته إسرائيل أمس ليس لأي أسير إسرائيلي.

وأفادت إذاعة الاحتلال، بأن المؤسسة الأمنية لا تعتبر الأمر خرقًا من حماس، مشيرة إلى أن إسرائيل تفضل الاستمرار في استلام عينات مستقبلية لاحتمال أن تكون مرتبطة بأسرى آخرين.

وقبل قليل، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الجثث التي سلمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإسرائيل أمس ليست لأسرى إسرائيليين.

وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الصليب الأحمر سلم الجيش رفات 3 أسرى، حيث جرى نقلها إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة للتعرف على هوياتهم، مضيفة "لكنه لا يزال من غير الواضح بعد، ما إذا كانت هذه الرفات تعود إلى جثث أسرى إسرائيليين من بين الأسرى الـ11 الذين ما زالوا في غزة".

وبدورها، أشارت القناة الـ13 الإسرائيلية، إلى أن حركة حماس أبلغت الصليب الأحمر بأنها لا تعرف أصحاب هذه الجثث، لكنها اقترحت أن تقوم إسرائيل بفحصها.