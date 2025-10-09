إعلان

ويتكوف وكوشنر يدخلان مع نتنياهو جلسة الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق غزة

كتب : مصراوي

10:57 م 09/10/2025

ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر دخلا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جلسة الحكومة.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في القدس المحتلة قبل اجتماع للحكومة الإسرائيلية بشأن خطة وقف إطلاق النار في غزة يوم الخميس، بحسب ما قاله مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي، إن كوشنر وويتكوف التقيا أيضًا بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جلسة الحكومة تأجلت مجددًا بسبب لقاء مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى المنطقة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقبل ساعات قليلة، وصل الوفد التفاوضي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يضم صهره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل بعد المشاركة في مفاوضات الأربعاء في مصر، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

ستيف ويتكوف جاريد كوشنر نتنياهو نتنياهو يلتقي ويتكوف وكوشنر وقف إطلاق النار في غزة

