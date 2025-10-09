ترامب يؤكد زيارة مصر الأسبوع المقبل

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيكون هناك مراسم توقيع في مصر على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أنه سيحاول القيام برحلة لحضور "التوقيع الرسمي" على الاتفاق.

وأضاف ترامب، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض اليوم الخميس، تعليقًا على اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة: "أعتقد أنه سيكون سلامًا دائمًا، ونأمل أن يكون سلامًا دائمًا. سلام في الشرق الأوسط"

وجاء ذلك عقب اتصال هاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إلى أن الرئيس وجه الدعوة لترامب للمشاركة في الاحتفالية التي سوف تعقد في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، باعتباره اتفاقاً تاريخياً يتوج الجهود المشتركة لمصر والولايات المتحدة والوسطاء في الفترة الماضية، وهي الدعوة التي رحب بها الرئيس ترامب، مشيراً الى سعادته بزيارة مصر، خاصة مع كونها دولة يكن لها كل الاعتزاز والتقدير.