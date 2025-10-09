إعلان

وزير الخارجية الإسرائيلي: ليست لدينا أي نية لتجديد الحرب على غزة

كتب : مصراوي

05:27 م 09/10/2025

جدعون ساعر

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن إسرائيل ملتزمة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأمل أن تنفذ جميع بنودها.

وأضاف ساعر، في تصريح لشبكة فوكس نيوز، أن إسرائيل لا تملك أي نية لتجديد الحرب على قطاع غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة. مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساءا.

