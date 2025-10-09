إعلان

احذروا النشل.. حملة لمكافحة سرقة الهواتف في لندن (فيديو)

كتب : مصراوي

02:31 م 09/10/2025

سرقة هاتف محمول - ارشيفية

بي بي سي

أُطلقت حملة للتحذير من سارقي الهواتف تحت اسم "Mind The Grab" أو "احذروا النشل" بعد انتشار سرقات الهواتف في العاصمة البريطانية لندن.

الحملة أطلقتها شركة كاريز بالتعاون مع جامعة لندن وبدعم من الشرطة التي قالت إن الحملة جزء من استراتيجيتها لمكافحة سرقة الهواتف النقالة.

وتعاني العاصمة البريطانية، التي يزورها نحو 20 مليون شخص سنويا، من انتشار سرقة الهواتف خاصة في شارع أكسفورد الشهير بالتسوق.

وارتفعت نسبة سرقات الهواتف نحو ثلاثة أضعاف خلال الأربع سنوات الماضية وتجاوز عدد الهواتف المسروقة 80 ألف في عام 2024.

مؤخرا، تمكنت الشرطة من القبض على عصابة يشتبه بتهريبها نحو 40 ألف هاتف من بريطانيا إلى الصين وهي نسبة نحو 40 في المئة من إجمالي عدد الهواتف المسروقة في لندن.

هذا المحتوى من

BBC

