

وكالات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة شابين بالرصاص الحي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامٍ واسعٍ لمدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية، في وقتٍ دفع فيه الاحتلال بتعزيزاتٍ عسكرية وفرقٍ هندسيةٍ إلى المدينة ومحيطها.

واقتحمت قواتٍ كبيرة من الجيش الإسرائيلي أحياء متفرقة من المدينة وداهمت عددا من المنازل السكنية وسط عمليات تفتيشٍ دقيقة وتخريبٍ للممتلكات.

وأسفرت المداهمات عن اعتقال 3 فلسطينيين بينهم فتى، في حين تمركزت فرق القناصة الإسرائيلية فوق أسطح البنايات المطلة على الشوارع الرئيسية.

وأضاف أن مواجهاتٍ اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابتين بالرصاص الحي، نقلتهما طواقم الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوبي طوباس، وسط تعزيزاتٍ عسكريةٍ مكثّفة انطلقت من الحواجز المحيطة بالبلدة.

وذكرت مصادر محلية أنّ جيش الاحتلال أجبر عدداً من العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها لمدة 24 ساعة، بزعم تنفيذ عمليات بحثٍ ميداني وتمشيطٍ في المنطقة، في حين شرعت جرافة عسكرية إسرائيلية على إغلاق بعض الطرق بالسواتر الترابية.

كما امتدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى مناطق أخرى من شمال الضفة الغربية، إذ شهدت بلدات قباطية جنوب جنين، وضاحية شويكة وبلدة قفين شمال طولكرم، اقتحاماتٍ متزامنة تخللتها عمليات تفتيشٍ لمنازل ومحال تجارية، ونشر حواجز عسكريةٍ على مداخل البلدات، وسط توترٍ واستنفارٍ أمنيٍ واسع.

يأتي هذا التصعيد الميداني في إطار حملةٍ إسرائيليةٍ مستمرة منذ أسابيع تستهدف مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، وتشمل اعتقالاتٍ ومداهماتٍ وعمليات هدمٍ وتفتيشٍ متكررة، في وقتٍ تشهد فيه المنطقة حالة توترٍ متصاعدةٍ بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، وفقا للغد.