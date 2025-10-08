ترامب: قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتمال توجه للشرق الأوسط يوم الأحد المقبل، من أجل المفاوضات الجارية في مدينة شرم الشيخ بشأن مناقشة خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال ترمب، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أنه تواصل اليوم مع مسؤولين بشأن صفقة غزة، مضيفًا: "إنهم يُبلون بلاءً حسنًا لدينا فريقٌ رائعٌ هناك، ومفاوضون بارعون، وهم، للأسف، مفاوضون بارعون أيضًا على الجانب الآخر".

وأكد ترامب أن هناك تقدم كبير للغاية في المفاوضات، قائلا: "قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد المقبل، لان المفاوضات مع حماس تمضي بشكل جيد على ما يبدو".

وعن إمكانية نجاح المفاوضات في مدينة شرم الشيخ، قال ترامب: "أعتقد أن هذا سيحدث، وهناك احتمال كبير لحدوثه قد أذهب إلى هناك في نهاية الأسبوع، ربما يوم الأحد".

وتابع الرئيس الأمريكي:"في الواقع، سنرى، ولكن هناك احتمال كبير جدًا أن تسير المفاوضات على ما يرام".

وتستضيف مدينة شرم الشيخ منذ مساء الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بشأن تنفيذ خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.