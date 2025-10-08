مبعوثا ترامب يصلان شرم الشيخ للمشاركة في مفاوضات وقف حرب غزة

وكالات



وصل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، الأربعاء، للمشاركة في المفاوضات الجارية حول إطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب في غزة، بحسب ما أفاد مراسل موقع أكسيوس الأمريكي باراك رافيد.

وتأتي الزيارة عقب اجتماع عقده ترامب مع فريقه للأمن القومي في واشنطن، مساء الثلاثاء، لمناقشة تقدّم المفاوضات المتعلقة باتفاق غزة قبل مغادرة مبعوثيه إلى مصر.

وأوضح التقرير أن اللقاءات في شرم الشيخ ستشهد مشاورات مكثفة على مستوى رفيع بين الوسطاء الإقليميين وممثلي الأطراف المعنية.

وأشار موقع أكسيوس، إلى أن إدارة ترامب تمارس ضغوطاً كبيرة على كلٍّ من إسرائيل وحركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الأسرى.

وتُعد هذه الزيارة جزءاً من تحرك دبلوماسي أمريكي متسارع تقوده واشنطن من خلال مبعوثيها في القاهرة والدوحة لتثبيت مسار السلام بعد عامين من الحرب الدامية في غزة.