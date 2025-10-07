إعلان

ترامب: أريد أن أعرف ماذا ستفعل أوكرانيا بصواريخ توماهوك أمريكية الصنع

كتب : مصراوي

06:35 ص 07/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن يعرف ما الذي تخطط أوكرانيا لفعله بصواريخ "توماهوك" أمريكية الصنع قبل الموافقة على توريدها، لأنه لا يريد تصعيد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد طلب من الولايات المتحدة بيع صواريخ "توماهوك" إلى دول أوروبية لترسلها بدورها إلى أوكرانيا.

ويصل مدى صواريخ "توماهوك" إلى 2500 كيلومتر، مما يضع موسكو في مدى الترسانة الأوكرانية في حال حصول كييف عليها.

وردا على سؤال من الصحفيين في البيت الأبيض، عما إذا كان قد اتخذ قرارا بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، لم يستبعد ترامب ذلك وقال إنه "اتخذ قرارا نوعا ما" في هذا الشأن.

وأضاف: "أعتقد أنني أريد أن أعرف ماذا سيفعلون بها إلى أين سيرسلونها؟ أعتقد أن علي طرح هذا السؤال"، مضيفا: "أود أن أطرح بعض الأسئلة. أنا لا أتطلع إلى تصعيد تلك الحرب".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في مقطع فيديو نشر يوم الأحد، إنه إذا زودت واشنطن أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" لتوجيه ضربات بعيدة المدى في عمق روسيا، فإن ذلك سيؤدي إلى تدمير علاقة موسكو بواشنطن، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب صورايخ أمريكية أوكرانيا روسيا الحرب بين أوكرانيا وروسيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان