ترامب: أريد أن أعرف ماذا ستفعل أوكرانيا بصواريخ توماهوك أمريكية الصنع



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن يعرف ما الذي تخطط أوكرانيا لفعله بصواريخ "توماهوك" أمريكية الصنع قبل الموافقة على توريدها، لأنه لا يريد تصعيد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد طلب من الولايات المتحدة بيع صواريخ "توماهوك" إلى دول أوروبية لترسلها بدورها إلى أوكرانيا.

ويصل مدى صواريخ "توماهوك" إلى 2500 كيلومتر، مما يضع موسكو في مدى الترسانة الأوكرانية في حال حصول كييف عليها.

وردا على سؤال من الصحفيين في البيت الأبيض، عما إذا كان قد اتخذ قرارا بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، لم يستبعد ترامب ذلك وقال إنه "اتخذ قرارا نوعا ما" في هذا الشأن.

وأضاف: "أعتقد أنني أريد أن أعرف ماذا سيفعلون بها إلى أين سيرسلونها؟ أعتقد أن علي طرح هذا السؤال"، مضيفا: "أود أن أطرح بعض الأسئلة. أنا لا أتطلع إلى تصعيد تلك الحرب".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في مقطع فيديو نشر يوم الأحد، إنه إذا زودت واشنطن أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" لتوجيه ضربات بعيدة المدى في عمق روسيا، فإن ذلك سيؤدي إلى تدمير علاقة موسكو بواشنطن، وفقا لسكاي نيوز.