

وكالات

قُتل شخص، بينما أصيب آخرون بجروح في سوريا، نتيجة قصف قوات سوريا الديمقراطية مدينة حلب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سورية.

وذكرت قناة الإخبارية السورية، أن مدنيا قتل إثر سقوط قذيفة مصدرها "قسد" على حي سيف الدولة في حلب.

وأضافت أن قوات قسد استهدفت حي الميدان في حلب بقذيفتين صاروخيتين، ما تسبب في إصابة عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

كما تعرضت الأحياء السكنية في حيي الميدان وبستان الباشا في مدينة حلب للقصف بقذائف الهاون من جانب قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن قذيفة هاون سقطت بمحيط حي السريان في مدينة حلب، مصدرها قوات قسد.

أفادت وسائل إعلام سورية حكومية بوصول تعزيزات لقوى الأمن الداخلي لتأمين المدنيين العالقين في منطقة الاشتباكات في مدينة حلب.

أكد قائد الأمن الداخلي في حلب، محمد عبد الغني، أن خروقات قسد لم تتوقف في أحياء حلب الشرقية.

كانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت، مساء الاثنين، بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حلب، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأدت الاشتباكات إلى مقتل عنصر أمن سوري وإصابة ثلاثة، بنيران قوات قسد قرب حي الأشرفية، وفقا لسكاي نيوز.