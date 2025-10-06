قتيل وعدة إصابات في اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"قسد" في حلب

اندلعت، مساء الإثنين، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة حلب، في أحدث تصعيد ميداني بين الجانبين شمال البلاد.

وذكرت قناة التلفزيون السوري الرسمي أن عناصر "قسد" استهدفت حواجز الأمن الداخلي في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة ثلاثة آخرين من قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى إصابة عدد من المدنيين قرب جسر العوارض جراء إطلاق الرشاشات الثقيلة على المنطقة.

كما أفادت القناة بأن "قسد" قصفت بالهاون أحياء سكنية في محيط الشيخ مقصود، في حين أمّن الأمن الداخلي خروج عدد من العائلات من الحيين وسط استمرار الاستهدافات، مشيرًة إلى أن عشرات العائلات لا تزال عالقة في محيط الأشرفية والشيخ مقصود نتيجة الاشتباكات المستمرة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان لها أنها قامت بـإعادة انتشار لقوات الجيش على بعض المحاور شمال وشمال شرق البلاد، عقب ما وصفته بـ"الاعتداءات المتكررة" من قبل قوات "قسد".

وأكدت الوزارة التزامها باتفاق العاشر من مارس المبرم مع "قسد"، مشددة في الوقت نفسه على أن الجيش السوري "يقف أمام مسؤولياته في حماية أرواح قواته والمدنيين من اعتداءات عناصر قسد المتواصلة"، مؤكدة أنه لا توجد نية عسكرية.