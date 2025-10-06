نشطاء أسطول الصمود يتهمون إسرائيل بالمعاملة المهينة

(د ب أ)

قال منظمو الأسطول العالمي الذي أوقفته القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، إن المشاركين في الأسطول تعرضوا لإساءات جسدية ولفظية.

وأوضحت لبنى توما، وهي محامية تمثل أسطول الصمود العالمي في مؤتمر صحفي بُث على تطبيق إنستجرام، اليوم الاثنين، أن المشاركين قالوا إنه تم احتجازهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم تحت أشعة الشمس الحارقة.

وأضافت أنه تم إجبار البعض على الركوع، بينما كانوا يتعرضون للإهانة والإذلال، وتم استهداف النساء بشكل خاص كأهداف للإذلال اللفظي، وأبلغت إحدى الناشطات المشاركات عن تعرضها للركل في الرأس.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "أكاذيب"، قائلة إن حقوق جميع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين :" تم احترامها بالكامل".

ووفقًا لتوما، قامت إسرائيل بترحيل العديد من النشطاء، ولا يزال 150 قيد الاحتجاز، بينهم 40 يضربون عن الطعام.

وقالت إن البعض كان يرفض حتى شرب الماء احتجاجًا على حرمانهم من العلاج الطبي.

كما أبلغ العديد من النشطاء الإسبان الـ21 الذين وصلوا إلى مدريد أمس الأحد، عن تعرضهم لسوء المعاملة والإهانة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين ، أنه لا يزال هناك 14 مواطناً ألمانياً ضمن النشطاء الموجودين قيد الاحتجاز في إسرائيل على خلفية توقيف السلطات الإسرائيلية لسفن "أسطول الصمود" حيث كان يسعى هؤلاء النشطاء المنحدرون من العديد من الدول إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الفلسطيني وتوصيل مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يواجه حرب تجويع على مدار شهور عديدة.

وأوضح المتحدث أن القانون الإسرائيلي ينص على ضرورة عرض المحتجزين على قاضٍ خلال 96 ساعة، وأردف:" نفترض أنهم سيُرحَّلون إلى ألمانيا بعد ذلك بفترة وجيزة جداً".

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن 171 ناشطاً آخرين، من بينهم جريتا تونبرج ناشطة المناخ السويدية، وعدد من المواطنين الألمان، غادروا إسرائيل في هذه الأثناء.

وأضافت الوزارة أنهم "تم ترحيلهم اليوم من إسرائيل إلى كلٍّ من اليونان وسلوفاكيا". كما نشرت الوزارة صوراً يُعْتَقَد أنها تُظهر الناشطة السويدية تونبرج في أحد مطارات إسرائيل.

وكانت القوات البحرية الإسرائيلية اعترضت في البحر المتوسط أكثر من 40 قارباً كانت تحمل مساعدات إلى قطاع غزة، واحتجزت أكثر من 400 شخص كانوا على متن هذه القوارب ومن بينهم تونبرج نفسها.

ووفقاً لتقرير صحفي، اشتكت تونبرج من سوء المعاملة ونقص المياه أثناء الاحتجاز، وهو ما نفته الحكومة الإسرائيلية.