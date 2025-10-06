سرايا القدس تعلن استهداف مقر قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي بغزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، نجاحها في قصف مقر قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي داخل مدينة غزة بقذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان نقلته قناة الجزيرة اليوم الاثنين:"أنّنا قصفنا بقذائف الهاون النّظامي (عيار 60)، مقر قيادة وسيطرة للعدو الإسرائيلي داخل مدرسة الراهبات جنوب مدينة غزة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح طفيفة إثر إطلاق قذيفة هاون على جنود إسرائيليين في مدينة غزة أمس الأحد.

وأضاف أنه في حادث آخر رصدت قوات الجيش الإسرائيلي خلية أطلقت صاروخا مضادا للدبابات على آليات هندسية تابعة للفرقة 98، دون وقوع إصابات.

وفي السياق ذاته، أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلًا عن وزارة الدفاع، أن عدد قتلى الجيش والأمن منذ 7 أكتوبر 2023 وصل إلى 1150 من ضمنهم 1035 جنديًا.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الأرقام تشمل قتلى هجوم 7 أكتوبر 2023 وحرب غزة ولبنان والضفة الغربية.

كما نقلت عن مؤسسة التأمين الوطني تأكيدها مقتل 978 إسرائيليًا منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.