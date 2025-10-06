بدأت اليوم الاثنين محادثات غير مباشرة بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين في منتجع شرم الشيخ المصري، لتهيئة الأوضاع الميدانية للإفراج عن المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقًا لقناة القاهرة الإخبارية، يعمل المفاوضون على التوصل إلى اتفاق نهائي بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى مدينة شرم الشيخ، في إطار جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بوساطة مصرية وقطرية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وصرح مسؤولون فلسطينيون ومصريون لبي بي سي، بأن الجلسات تركز على "تهيئة الظروف الميدانية" لتبادل محتمل، يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين.

ويعقد مسؤولون مصريون وقطريون اجتماعات مكوكية مع الطرفين لوضع آلية لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.