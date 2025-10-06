شهيدان وجريح في استهداف مسيّرة إسرائيلية لسيّارة بجنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

استشهد شخصان وجرح شخص آخر، في استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم الإثنين، لسيّارة على طريق زبدين – النبطية في جنوب لبنان.

ونفدت طائرة المسيّرة الإسرائيلية غارةً جويةً بصاروخين موجّهين، مستهدفةً سيارةً على طريق زبدين – النبطية، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارة بمسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط هناك.