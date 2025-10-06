رئيس وفد إسرائيل والمبعوثان الأمريكيان يغيبون عن مفاوضات شرم الشيخ

وكالات

كشفت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس وفد إسرائيل والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لن يشاركوا في مباحثات اليوم مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شرم الشيخ بمصر.

وأشارت إلى أن رئيس وفد إسرائيل والمبعوثين الأمريكيين سينضموا للمحادثات غدا إذا تحقق التقدم المطلوب.

وتبدأ اليوم الاثنين، محادثات مصيرية بوساطة مصرية وقطرية، بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب وفقًا لـ"خطة الـ 20 نقطة" التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.