رئيس وفد إسرائيل والمبعوثان الأمريكيان يغيبون عن مفاوضات شرم الشيخ

01:12 م 06/10/2025

ستيف ويتكوف

وكالات

كشفت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس وفد إسرائيل والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لن يشاركوا في مباحثات اليوم مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شرم الشيخ بمصر.

وأشارت إلى أن رئيس وفد إسرائيل والمبعوثين الأمريكيين سينضموا للمحادثات غدا إذا تحقق التقدم المطلوب.

وتبدأ اليوم الاثنين، محادثات مصيرية بوساطة مصرية وقطرية، بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب وفقًا لـ"خطة الـ 20 نقطة" التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

