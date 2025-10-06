إعلان

ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة.. والأهم التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

02:51 ص 06/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المحادثات الجارية مع حركة حماس لإنهاء حرب إسرائيل على غزة وإطلاق سراح الرهائن تحرز تقدما سريعا.

وأضاف ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "ترو سوشيال": "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة، ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى الاثنين، في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية".

وأوضح ترامب: "تم إبلاغي بأن من المقرر إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة".

وتابع:"عقدت محادثات إيجابية جدا مع حماس وبلدان من حول العالم عربية ومسلمة وغيرها في نهاية الأسبوع للإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، والأهم التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط طال انتظاره".

الرئيس الأمريكي ترامب اتفاق غزة حماس إسرائيل حركة حماس المفاوضات في مصر

