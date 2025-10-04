وكالات

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى، بدء تحرك وفدي إسرائيل وحماس غدا وبعد غد إلى القاهرة؛ للتباحث حول ترتيب الظروف الميدانية لعملية التبادل لكافة الأسرى طبقا لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من اليوم، نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف ومستشاره السابق جاريد كوشنر سيتوجهان إلى مصر اليوم، للمشاركة غدا في المفاوضات بشأن الانتهاء من تفاصيل إطلاق سراح الأسرى ومناقشة إنهاء الحرب وتحقيق السلام الدائم.

وكشف مسؤول إسرائيلي، أن مسؤولين إسرائيليين تحدثوا صباح اليوم مع نظرائهم المصريين لمناقشة المفاوضات بشأن تنفيذ مراحل الاتفاق، بما في ذلك الجدول الزمني ونطاق الانسحاب الإسرائيلي من غزة وقوائم الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذي من المقرر الإفراج عنهم.

وأشار المسؤول، إلى أنه من المتوقع أن يسافر وفد إسرائيلي إلى القاهرة خلال أيام لبدء المفاوضات.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إنها مستعدة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل، غير أنها طلبت إجراء مباحثات فنية بشأن أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي ومفاوضات سياسية لتسوية باقي البنود.