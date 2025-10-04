"ترامب لم يترك لنا خيارًا".. مسؤولون إسرائيليون يعلقون على وقف حرب غزة

كتب- مصراوي

في ظل التوتر بين إسرائيل وقطر، تستعد بعثة إسرائيلية لاستئناف المفاوضات خلال الساعات المقبلة. وقال مسؤولون كبار إن إسرائيل "لا ترى في إعلان حماس موافقة واضحة على الصفقة"، لكنهم أوضحوا أن الحسم سيأتي خلال أيام قليلة فقط وفقا لما نشرته القناة الـ13 في تقرير لها.

ووفق مصادر مطلعة على المحادثات التي أجراها نتنياهو الليلة الماضية قالت للقناة الـ13 العبرية، إن الرد من حماس فُسِّر بشكل مختلف في إسرائيل. وأضافت المصادر للقناة العبرية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم يترك لإسرائيل خيارًا سوى التعامل مع إعلان حماس كإشارة تسمح بفتح حوار".

ورغم التوتر الواضح مع الوسيط الرئيسي قطر، فإن البعثة الإسرائيلية لن تتوجه إلى الدوحة، بل ستُعقد المفاوضات في القاهرة. ويأتي ذلك رغم أن نتنياهو تحدث الاثنين الماضي مع رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني، واعتذر له عن القصف الذي استهدف الدوحة، متعهدًا بألا تنتهك إسرائيل سيادتها مرة أخرى، قائلاً إنه التزم بذلك أمام الرئيس الأمريكي.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن الحسم بات قريبًا جدًا، وسيقود إلى واحد من خيارين: إما بدء عملية إطلاق سراح الأسرى – أو العودة إلى قتال مكثف. حسب القناة الـ13 العبرية.

وكانت حركة حماس قد أعلنت أمس أنها مستعدة لإطلاق سراح جميع الأسرى، أحياءً وأمواتًا، وفق خطة ترامب، لكنها أوضحت بلغة مرنة أن لديها تحفظات وأنها تطالب بإدخال تعديلات على الصيغة المقترحة، مؤكدة استعدادها لبدء مفاوضات فورية عبر الوسطاء لحسم التفاصيل.

كما جاء في بيان الحركة: "نعلن مجددًا أننا مستعدون لتسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية مكوّنة من شخصيات مستقلة وتكنوقراط، وفق توافق وطني فلسطيني وبمساندة عربية وإسلامية". وأضاف البيان أن ما يتعلق ببقية بنود خطة ترامب الخاصة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني "مرهون بموقف وطني جامع وبالقانون الدولي، وسيُناقش ضمن إطار وطني فلسطيني شامل تشارك فيه حماس".

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح للصحافة الليلة الماضية: "أعتقد أن حماس جاهزة لسلام دائم. على إسرائيل أن توقف فورًا قصفها لغزة حتى نتمكن من إطلاق سراح الأسرى بسرعة وأمان".

وعلى إثر ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار، وأوقف تقدمه داخل القطاع، وانتقل إلى سياسة دفاعية فقط.