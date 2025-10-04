"أ.ف.ب": مصر ستستضيف مؤتمرًا فلسطينيًا حول مستقبل غزة

وكالات

أفادت وكالة فرانس برس "أ.ف.ب" نقلًا عن مسؤول في حركة حماس، بأن مصر ستستضيف مؤتمرًا فلسطينيًا حول مستقبل غزة.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث العبرية في تقرير لها، إن الجولة الأولى من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ستُعقد في مصر.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في طريقه إلى مصر لبدء مفاوضات بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، السبت، إن رئيس الأركان إيال زامير اجتمع مع كبار القادة لإجراء تقييم خاص للوضع في ضوء التطورات، وذلك عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى وقف قصف غزة فورًا، بعد موافقة حماس على الإفراج عن الأسرى وفق مقترحه والدخول في مفاوضات فورية عبر الوسطاء.

وجاء في البيان: "بناءً على أوامر المستوى السياسي، أصدر زامير تعليماته بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطط ترامب لإطلاق سراح الأسرى، من دون توضيح ما تتضمنه تلك الأوامر".

وأضاف البيان أن رئيس الأركان شدد على أنه "في ضوء الحساسية العملياتية، يتعين على القوات إظهار درجة أعلى من الجاهزية والوعي، مع التأكيد على الحاجة إلى استجابة سريعة لإزالة أي تهديد".