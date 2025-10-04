الطيران الإسرائيلي يشن 5 غارات جوية عنيفة على مدينة غزة

غزة- (د ب أ)

شنّت الطائرات الإسرائيلية الحربية اليوم السبت خمس غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة بمدينة غزة بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "طائرات مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مخبز الشرق في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين".

وقالت مصادر طبية في مستشفى الشفاء، إن "طواقم الطوارئ والدفاع المدني انتشلت جثامين خمسة شهداء من تحت أنقاض منزل كان قد استُهدف ليلة أمس في الجهة الغربية من مدينة غزة".

وقتل ستة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان، اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة .

وقالت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي إن "طائرة مسيرة قصفت منزلا في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين".

وأفادت المصادر بـ " وصول شهيدين طفلين، وثمانية مصابين إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة".