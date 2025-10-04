رغم طلب ترامب وقف القصف.. إسرائيل تشن غارات مكثفة على غزة

وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك على الرغم من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل بوقف القصف فورًا، عقب إعلان حركة "حماس" موافقتها المشروطة على مقترحه بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق، علق الرئيس الأمريكي، على الموافقة المشروطة لحركة المقامة الإسلامية حماس، بشأن خطته لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال ترامب خلال منشور له على منصة تروث سوشيال، اليوم الجمعة، "إنه استنادا إلى البيان الذي أصدرته حماس للتو، أعتقد أنهم مستعدون لتحقيق سلام دائم".

وطالب الرئيس الأمريكي من إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة فورًا، موضحًا: "يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة فوراً، حتى نتمكن من إخراج الأسرى بأمان وبسرعة!".

وأضاف ترامب، أنه "في الوقت الحالي، من الخطير جدًا القيام بذلك، نحن بالفعل في مناقشات حول التفاصيل التي يتعين التوصل إليها، إن الأمر لا يتعلق بغزة وحدها، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط".

وكانت أعلنت حركة حماس الفلسطينية موافقتها المشروطة على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان لها اليوم الجمعة، "حرصًا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية، وحرصًا على ثوابت شعبنا وحقوقه ومصالحه العليا،، فقد أجرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأضافت حماس" أنه بعد دراسة مستفيضة، فقد اتخذت الحركة قرارها، وسلمت للإخوة الوسطاء ردها التالي: ( تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فورًا ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه".

وأكدت أنه في إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فورًا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك".

وجددت الحركة أن موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادًا للدعم العربي والإسلامي.

واختتمت الحركة البيان، قائلة :"إنه ما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة فإنَ هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستنادًا إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية".