ترامب: المسيحية تواجه تهديدا وجوديا في نيجيريا مع مقتل آلاف المسيحيين

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المسيحية تواجه تهديدًا وجوديًا في نيجيريا، حيث يتم قتل الآلاف من المسيحيين.

واتهم ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال، اليوم الجمعة، الإسلاميون المتطرفون بأنهم المسؤولون عن هذه المذبحة الجماعية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أنا بموجب هذا أجعل نيجيريا دولة ذات أهمية خاصة” — ولكن هذا أقل ما في الأمر. عندما يتم ذبح المسيحيين، أو أي مجموعة من هذا القبيل، كما يحدث في نيجيريا (3100 مقابل 4476 في جميع أنحاء العالم)، يجب القيام بشيء ما!".

وتابع ترامب:"أطلب من عضو الكونجرس رايلي مور، مع الرئيس توم كول ولجنة المخصصات بمجلس النواب، النظر فورًا في هذه المسألة وتقديم تقرير إلى".

وأكد أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تحدث مثل هذه الفظائع في نيجيريا والعديد من البلدان الأخرى، مضيفًا: "نحن مستعدون وراغبون وقادرون على إنقاذ سكاننا المسيحيين العظماء في جميع أنحاء العالم!".