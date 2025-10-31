الصليب الأحمر: الانتهاكات المروعة في السودان لا يمكن الدفاع عنها

وكالات

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الانتهاكات المروعة في السودان لا يمكن الدفاع عنها ولا ينبغي أن يُقتل أي مريض في المستشفى ولا يجوز إطلاق النار على أي مدني أثناء محاولته الفرار.

وطالب الصليب الأحمر، في بيان له اليوم الجمعة، من قادة العالم التحرك لإنهاء القتل العشوائي في السودان.

وفي ذات السياق، أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: "أن الفاشر تعاني من عنف مدمر والعائلات تهرب للحفاظ على حياتها ويجب أن تنتهي هذه الهجمات الوحشية الآن".

وقالت المديرة التنفيذية، إن يجب السماح بعمل برنامج الأغذية العالمي باستقلالية وحياد كاملين إلى جانب الشعب السوداني في هذه الأوقات العصيبة.