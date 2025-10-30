إعلان

حماس: إسرائيل تعيق بشكل منهجي الوصول لجثامين أسراها

كتب : مصراوي

10:36 م 30/10/2025

حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس

وكالات

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين اليوم يؤكد التزام الحركة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي رغم خروقاته المتواصلة.

وأضاف المتحدث باسم حماس في تصريحات لقناة الجزيرة، أن إسرائيل تعيق بشكل منهجي الوصول إلى جثامين أسراها باستمرارها في عمليات القصف والقتل.

وأكد متحدث حماس، أنهم أبلغوا الوسطاء بأنهم سنبذل كافة الجهود من أجل الوصول إلى جثامين أسرى الاحتلال في أسرع وقت ممكن، متابعًا:"نأمل استمرار وصمود اتفاق وقف إطلاق النار رغم خروقات الاحتلال".

وطالب المتحدث باسم حماس، الإدارة الأمريكية بإلزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن إسرائيل لا تنفذ التزاماتها بإدخال المساعدات بالقدر الكافي والقطاع ما زال يعاني من المجاعة.

