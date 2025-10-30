إعلان

مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة: الدعم السريع تعامل المدنيين بوحشية في الفاشر

كتب : مصراوي

07:13 م 30/10/2025

مندوب الجزائر في مجلس الأمن الدولي عمار بن جامع

وكالات

أكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن سيطرة الدعم السريع على الفاشر خطوة خطيرة على طريق تقسيم السودان، لافتًا إلى أن المليشيات تتقدم في شمال دارفور وفي ولاية كردفان وتعامل المدنيين بوحشية بالغة.

وتساءل المندوب الجزائري خلال كلمته في جلسة الأمم المتحدة اليوم الخميس، قائلا"هل يمكن لقتل الضحايا أن يكون طريقا للشرعية وهل نكتسب السلطة من خلال الإرهاب؟".

وأضاف عمار بن جامع: "لا بد أن تخضع قوات الدعم السريع للمساءلة على الانتهاكات التي ترتكبها".

وأدان المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة بأقوى العبارات الممكنة الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، مؤكدًا أن مجلس الأمن مسؤول عن حماية المدنيين في السودان والمجازر في الفاشر حدثت بسبب الصمت الدولي.

وتابع المندوب الجزائري: "ما كان لهذه الفظائع أن تحدث في السودان لو لم يكن ثمة تدخل أجنبي، ولا حل عسكري للصراع في السودان".

كما أدان بقوة إنشاء سلطة موازية في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، مؤكدًا على دعم الجزائر لوحدة السودان وسلامة أراضيه وتحقيق السلام هناك بقيادة سودانية.

عمار بن جامع قوات الدعم السريع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة الفاشر السودان

