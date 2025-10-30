جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثتي أسيرين من حماس

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة التقاء في وسط قطاع غزة، لتسلم جثتي أسيرين من حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وطالب جيش الاحتلال في بيان له اليوم الخميس، حماس مطالبة بالالتزام بالاتفاق والقيام بجميع الخطوات الضرورية بهدف إعادة الأسرى المتوفين.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إنها ستسلم جثتي أسيرين من أسرى الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن إسرائيل تستعد لتسلّم رفات أسيرين قتلى في غزة من حركة حماس عند الساعة الرابعة عصر اليوم.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تأجيل تسليم جثة الأسير الإسرائيلي الذي كان مقررا لها أمس الأول الثلاثاء بسبب خروقات الاحتلال.

وأشارت القسام في بيان لها، إلى أن أي تصعيد إسرائيلي سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثث وسيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال جثث قتلاه.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أنها ستسلم جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي التي تم العثور عليها قبل قليل في مسار نفق بقطاع غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.

وفي سياق متصل، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حماس تنتهك الاتفاق، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سيعقد نقاشًا مع قادة وزارة الدفاع لبحث مواجهة الانتهاكات.