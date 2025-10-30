وكالات

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الخميس، إن إسرائيل أحيانا تكون لها مصالح متوافقة مع الولايات المتحدة وأحيانا لا تتماشى مع سياسات واشنطن.

وأكد فانس خلال مؤتمر صحفي، أنه لم يكن بإمكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنجاز صفقة السلام في غزة إلا عبر استخدام نفوذه على إسرائيل، موضحا أنه ليس صحيحا ما يقال بأن إسرائيل تتحكم أو تملي على رئيس الولايات المتحدة أفعاله.

وشدد فانس، على أن إسرائيل لا تتحكم بالرئيس ترامب ولهذا السبب تمكنت الإدارة الأمريكية من تحقيق بعض النجاحات في الشرق الأوسط.

وفي تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، قال فانس إنه شعر بالإهانة عندما قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتصويت في الكنيست على ضم الضفة الغربية خلال زيارته لإسرائيل.

وأضاف فانس أن تصويت الكنيست بشأن ضم الضفة الغربية بدا له سخيفا، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد في ما يتعلق بالسلام في منطقة الشرق الأوسط.