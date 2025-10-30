وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن اللقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينج كان مذهلا وتم اتخاذ الكثير من القرارات.

وأكد ترمب بعد لقائه بالرئيس الصيني في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، أن الولايات المتحدة ستستأنف مشتريات فول الصويا في الحال، موضحا في الوقت نفسه أنه لا يستطيع القول بأنهما ناقشا كل شيء.

وأشار ترامب، إلى أنه تمت تسوية جميع المسائل المتعلقة بالمعادن النادرة، معلنا عزمه تخفيض الرسوم الجمركية على الصين إلى 47%.

وذكر الرئيس الأمريكي، أنه سيزور الصين في أبريل المقبل قبل أن يزور الرئيس الصيني الولايات المتحدة في وقت لاحق.

وأوضح ترامب، أنه يعتزم العمل مع الرئيس الصيني بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن لقاءهما لم يتطرق إلى مسألة تايوان.

من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده لا تسعى أبدا إلى تحدي أي دولة أو استبدالها وتركز على القيام بأعمالها بشكل جيد، مشددا على أن الحوار أفضل من المواجهة.

وأكد بينج خلال لقائه مع ترمب، أن العلاقات الصينية الأمريكية تحافظ على الاستقرار الشامل، مشيرا إلى أن على بكين وواشنطن أن يكون لديهما موقف إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفت بينج، إلى أن التجارة والاقتصاد يجب أن يكونا دافعا للعلاقات الصينية الأمريكية، موضحا أن بكين وواشنطن ستركزان على الفوائد طويلة الأجل التي يجلبها التعاون بدلا من الوقوع في حلقة مفرغة من الانتقام.