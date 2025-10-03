وكالات

أفاد الموقع الإسرائيلي يديعوت أحرونوت، بأن تركيا تعتزم إرسال طائرة خاصة إلى إسرائيل غدًا السبت، لإعادة 140 مواطنًا تركيًا، بالإضافة إلى ماليزي وإندونيسي كانوا على متن أسطول الصمود العالمي المتجهة إلى قطاع غزة.

وأكد الموقع الإسرائيلي، أن وصول الطائرة التركية يتم بالتنسيق مع إسرائيل، لافتًا إلى أن تل أبيب تخطط لفتح جسر اللنبي على الحدود مع الأردن، الأحد، لنقل العشرات من المواطنين العرب الذين كانوا على متن الأسطول، من دول مثل تونس والجزائر وغيرها.

ووفقًا للموقع العبري، فأن إسرائيل تستعد أيضًا لاستئجار طائرة خاصة لنقل مئات من مشغلي الأساطيل إلى أوروبا، وهناك خطط لنقل مواطنين أجانب على متن رحلات تجارية منتظمة.

وكانت اعترضت البحرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، السفينة "مارينيت"، وهي آخر سفن "أسطول الصمود العالمي" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية والجهات المنظمة للأسطول.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قوات البحرية سيطرت على السفينة عند الساعة 10:29 صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما كانت تبعد نحو 42.5 ميلًا بحريًا عن غزة.

وذكرت الهيئة المنظمة أن "مارينيت" كانت السفينة الأخيرة المتبقية من الأسطول، مشيرة إلى أن البحرية الإسرائيلية اعترضت خلال 38 ساعة جميع السفن الـ42 المشاركة، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.