إعلان

ترامب: أتوقع حلّ الكثير من المشاكل خلال لقائي بالرئيس الصيني

كتب : مصراوي

05:40 ص 29/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بالقضاء على حركة حماس إذا لم تتصرف بالشكل اللائق، مشددا على ألا شيء سيعرض اتفاق وقف النار في غزة للخطر.

وأضاف ترامب للصحفيين أثناء مغادرته اليابان، بشأن التطورات في غزة، أن لدى إسرائيل الحق في الرد، متابعا أن حماس ما هي إلا جزء بسيط من صفقة السلام بالشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الأمريكي أن رحلته إلى آسيا كانت عظيمة حتى الآن، وفقا للعربية.

وعن الصين، اعتقد ترامب خفض الرسوم المرتبطة بمخدر الفنتانيل، كما توقع حلّ الكثير من المشاكل خلال لقائه مع نظيره الصيني.

كذلك أسف الرئيس الأمريكي من أنه ليس مسموحا لي بالترشح لولاية ثالثة قائلا: "ليس مسموحا لي خوض انتخابات لولاية ثالثة بحسب ما قرأت وهذا سيء".

جاء هذا بعدما أقلعت طائرة ترامب صباح الأربعاء من طوكيو متّجهة إلى كوريا الجنوبية، المحطة الثالثة في جولته الآسيوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الصيني لقاء ترامب بالرئيس الصيني حماس حماس هاجمت جنديا إسرائيليا تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ترشح ترامب لولاية ثالثة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان