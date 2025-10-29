إعلان

ترامب عن التطورات الأخيرة بـ غزة: إسرائيل لها الحق في الرد بعد الحادث الأخير

كتب : مصراوي

05:00 ص 29/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات


علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التطورات الأخيرة في قطاع في غزة، قائلا: "إن إسرائيل لديها الحق في الرد، ولا شيء سيعرض اتفاق وقف النار بغزة للخطر".


وقال الرئيس الأمريكي، إن حماس جزء صغير من صفقة الشرق الأوسط، قائلا: "سنقضي على حماس إذا لم تتصرف بالشكل اللائق".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه إذا لم تتصرف حماس بشكل سليم فسيتم القضاء عليها.

ويشهد قطاع غزة تصعيدا إسرائيليا واسعا، تخلله قصف جوي ومدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وأوضحت المصادر، أن الغارات الإسرائيلية تركزت على مناطق متفرقة من القطاع، وأدت إلى سقوط شهداء في مختلف المحافظات على النحو التالي: مدينة غزة وشمال القطاع 18 شهيدا، المنطقة الوسطى:17 شهيدا، جنوب القطاع: 7 شهداء.

وأكدت الطواقم الطبية والدفاع المدني، أن الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود عشرات الإصابات الخطيرة واستمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في عدد من المواقع التي استهدفت خلال الليل.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، شن طيران الإسرائيلي غارات عدة، تزامنت مع إطلاق قذائف من البوارج الحربية الإسرائيلية باتجاه الساحل الجنوبي لمواصي رفح، بالتزامن مع دخول شاحنات المساعدات من محور فيلادلفيا، كما أطلقت قنابل إنارة في سماء المدينة.

وفي وسط القطاع، تعرضت مناطق دير البلح والنصيرات والزوايدة لقصف عنيف من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين من عائلة البنا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف خيمة تؤوي نازحين غرب بلدة الزوايدة، أسفر عن إصابتين على الأقل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي قطاع غزة قصف غزة غزة حماس هاجمت جنديا إسرائيليا تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحماس غارات إسرائيلية على مخيم البرج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان