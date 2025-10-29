علي لاريجاني: إيران تُرحب بالاتفاق الاستراتيجي بين باكستان والسعودية



وكالات

أعرب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، عن ترحيب إيران بتوقيع الاتفاق الاستراتيجي بين باكستان والمملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن لاريجاني قوله في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: "توقيع الاتفاق الاستراتيجي بين باكستان والمملكة العربية السعودية يسرنا؛ العالم الإسلامي اليوم بحاجة إلى هذه الأخوة".

وأضاف لاريجاني، أن حل قضايا المنطقة لا يحتاج بعد اليوم إلى الخطابات، بل يحتاج إلى العمل والتعاون اتفاق باكستان والسعودية كان من هذا القبيل، ونحن نرحب به.

ووقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في وقت سابق على "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك"، ضمن "سعي البلدين إلى تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

وتهدف الاتفاقية إلى "تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما"، وفقا لروسيا اليوم.