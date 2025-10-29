

وكالات

استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط غزة، وفقا لما ذكرته العربية.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على القطاع مساء الثلاثاء، بعدما أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتنفيذ ضربات عقب اتهامه حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر.

بدوره، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس بمهاجمة قواته، متوعدا إياها بدفع "ثمن باهظ".

من جهتها، قالت الحركة إن إسرائيل ترتكب "خروقات" للهدنة، وأعلنت إرجاء عملية تسليم جثة رهينة كانت مقررة مساء الثلاثاء.

كما ذكرت وكالة رويترز، أن إسرائيل تقصف منطقة قرب أكبر مستشفى لا يزال يعمل في شمال غزة، وعدد الشهداء والمصابين غير معروف.

من جهتها، أكدت مصادر إسرائيلية بدء الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية على غزة.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أطلع الأمريكيين على الرد في غزة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد وجّه، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بتنفيذ "غارات عنيفة" على قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "على ضوء التطورات الأخيرة، أوعز رئيس الوزراء للجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على قطاع غزة فورًا".

وجاء توجيه نتانياهو في ختام المشاورات الأمنية التي أجراها، الثلاثاء، مع عدد من المسؤولين في إدارته لبحث خطوات إسرائيل في مواجهة ما تصفها بـ"انتهاكات حماس".

كما كشفت هيئة البث عن مصدر قوله: "إسرائيل قررت توسيع المنطقة التي تسيطر عليها في قطاع غزة"، وفقا لسكاي نيوز.