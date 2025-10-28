

وكالات

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، مقطع فيديو قالت إنه يُظهر رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، يحيى السنوار، قبل أيام قليلة من اغتياله في رفح العام الماضي.

يُظهر الفيديو السنوار وهو يتنقل بين ركام المنازل في مدينة رفح مرتديا عباءة سوداء ويضع غطاء على رأسه، برفقة أحد مساعديه من الحركة، بينما يتحرك بحذر وسط الأنقاض.

وأوضحت هيئة البث، أن المشاهد التُقطت قبل اغتيال السنوار بأيام معدودة، في العملية التي وصفتها تل أبيب بأنها "الأكثر تعقيدا منذ بداية الحرب".

واغتيل يحيى السنوار، زعيم حركة حماس السابق، على يد قوات إسرائيلية جنوبي القطاع في أكتوبر الماضي، وذلك بعد عام من اندلاع الحرب في القطاع، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي في 16 أكتوبر 2024، عملية عسكرية في منطقة رفح أسفرت عن اغتياله بالصدفة، دون معرفة هويته مسبقا.

ووفقا للتقارير، اندلع اشتباك بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس داخل أحد المباني، استخدمت خلاله الدبابات والطائرات المسيرة لتحديد موقع السنوار.

وكان السنوار يتحصن في المبنى برفقة حارسه وقائد إحدى الكتائب، قبل أن يُستهدف بصواريخ ونيران مباشرة أدت إلى انهيار جزء من المبنى فوقه، ما تسبب في مقتله، بحسب التحقيقات العسكرية وتقارير الجيش الإسرائيلي.

كما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت بعد الحادث السنوار وهو يحاول صد طائرة مسيرة بعصا قبل أن يُقتل.

في المقابل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني رفيع أن جثمان السنوار لن يُسلّم في إطار صفقة تبادل الأسرى الجارية، وفقا لسكاي نيوز.