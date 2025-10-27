ترامب يتحدث عن إمكانية ترشحه لولاية ثالثة.. ماذا قال؟

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه سيكون مؤهلا من الناحية الفنية للترشح لمنصب نائب الرئيس بعد انتهاء ولايته الحالية، إلا أنه لن يفعل ذلك، وقال للصحفيين إن ذلك "لن يكون مناسبا".

وفي الوقت نفسه، أعلن ترامب مجددا اهتمامه بتولي الرئاسة لفترة ثالثة، وهو ما يمنعه الدستور الأمريكي.

وقال للصحفيين المسافرين معه على متن الطائرة الرئاسية خلال جولته الحالية في آسيا: "أود أن أفعل ذلك (أتولى الرئاسة مجددا)".

وغالبا ما يلمح الرئيس الجمهوري إلى خططه المحتملة للانتخابات الرئاسية القادمة، بما في ذلك عن طريق القبعات التي تستخدم في الحملات الانتخابية وتحمل عبارة "ترامب 2028"، وقد أثار هذا التكهنات بأنه قد يسعى إلى وسيلة لتمديد مسيرته السياسية.

يذكر أن إجراء أي تعديل دستوري لتولي فترة رئاسية ثالثة يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن تصديق ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية.

ونظرا لصعوبة هذه العملية، اقترح بعض الحلفاء ترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس. ويمكن أن يسمح هذا المنصب، نظريا، بعودته للرئاسة حال تنحي الرئيس المنتخب.