الصحة بـ"دارفور": الدعم السريع ارتكبت مجازر وتصفيات جسدية وقتلا ممنهجا

كتب : مصراوي

08:02 م 27/10/2025

قوات الدعم السريع

وكالات

قالت وزارة الصحة بإقليم دارفور، إن مليشيا الدعم السريع نفذت منذ السبت الماضي أعمالا انتقامية في حق المدنيين بمدينة الفاشر.

وأكدت الصحة بـ"دارفور" خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن الدعم السريع ارتكبت مجازر بشعة وتصفيات جسدية وتطهيرا عرقيا وقتلا ممنهجا في حق المدنيين بالسودان.

وأضافت: "مدينة الفاشر تعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم بسبب ما تعرضت له من مجازر".

وطالبت وزارة الصحة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التحرك العاجل لإنقاذ المدنيين في الفاشر.

إقليم دارفور قوات الدعم السريع مدينة الفاشر الأمم المتحدة

