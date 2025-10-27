

وكالات



قال رئيس مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" مايك جونسون، إن 1.4 مليون موظف فيدرالي لم يتقاضوا رواتبهم بسبب الإغلاق الحكومي محمل الديمقراطيين المسؤولية.



وأكد رئيس الكونجرس الأمريكي خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن الديمقراطيون عطلوا 12 محاولة لتمرير مشروع الإنفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.



وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الفترة الحالية التي تمر به الولايات المتحدة بأنها "أيام حالكة"، داعيا الأمريكيين إلى التفاؤل وعدم الاستسلام لما وصفه بأنه هجمات على حرية التعبير واختبارات لحدود السلطة التنفيذية من قبل الرئيس دونالد ترامب.



وأضاف بايدن أن "أمريكا، منذ تأسيسها، كانت منارة لأقوى فكرة في تاريخ الحكم عبر العصور. هذه الفكرة أقوى من أي جيش. ونحن أقوى من أي ديكتاتور".



وجاءت تصريحات بايدن، البالغ من العمر 82 عاما، في أول ظهور علني له بعد خضوعه لجلسات علاج إشعاعي لنوع عدواني من سرطان البروستاتا، أمام جمهور في بوسطن مساء أمس الأحد بعد تسلمه جائزة الإنجاز مدى الحياة من معهد إدوارد م. كينيدي.



وقال بايدن إن أمريكا تعتمد على رئاسة ذات سلطة محدودة، وكونجرس فعال، وقضاء مستقل.



وأضاف بايدن أن إدارة ترامب تستغل حالة الإغلاق الحكومي، وهو ثاني أطول إغلاق في تاريخ البلاد، لفرض سيطرة جديدة على الحكومة.



وأكد بايدن بأن البلاد ستجد بوصلتها الحقيقية من جديد وستنهض كما كنا دائما، أقوى وأكثر حكمة وصلابة وعدلا، طالما حافظنا على إيماننا.