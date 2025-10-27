إعلان

إسرائيل تعلن إنهاء حالة الطوارئ في الجنوب لأول مرة منذ 7 أكتوبر

كتب : مصراوي

04:22 م 27/10/2025

يسرائيل كاتس

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قرر إنهاء حالة الطوارئ الخاصة بجنوب إسرائيل لأول مرة منذ إعلانها في السابع من أكتوبر 2023.

وقال كاتس، في بيان اليوم الاثنين، إن القرار يعكس "الواقع الأمني الجديد في جنوب البلاد"، مضيفًا أن هذا الوضع تحقق "بفضل العمل الدؤوب والقوي الذي نفذه مقاتلونا الأبطال ضد حماس على مدار العامين الماضيين"، حسب تعبيره.

وذكر كاتس، أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بتحقيق جميع أهداف الحرب المعلنة، وفي مقدمتها "إعادة جميع المدنيين الأسرى، ونزع سلاح حركة حماس، ونزع سلاح قطاع غزة".

