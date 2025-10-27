إعلان

مقتل شخص وإصابة 23 آخرين جراء هجمات أوكرانية على بيلجورود الروسية

كتب : مصراوي

09:34 ص 27/10/2025

قصف بيلجورود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيلجورود/روسيا - (د ب أ)

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية الحدودية، فياتشيسلاف جلادكوف، مقتل شخص وإصابة 23 آخرين جراء هجمات أوكرانية على المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال جلادكوف، عبر تطبيق تليجرام، "كان يوم أمس عصيبا في جميع أنحاء منطقة بيلجورود، حيث تعرضت مدينة بيلجورود، ومناطق بيلجورود وشيبيكينو وجرايفورون لهجمات معادية استمرت لعدة ساعات"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف جلادكوف أن "شخصا واحدا لقي حتفه في منطقة راكيتنوي، مقدما تعازيه لعائلة القتيل وأصدقائه".

وأوضح جلادكوف أن 23 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال، أصيبوا بجروح جراء الهجمات الأوكرانية، مشيرا إلى أن صبيين في حالة خطيرة خضعا لعمليتين جراحيتين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيلجورود الحرب الروسية الأوكرانية حرب روسيا وأوكرانيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الاثنين
من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل