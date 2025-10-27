إعلان

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية بطوخ بالقليوبية

كتب : مصراوي

08:12 ص 27/10/2025

إسعاف - أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه، بينما أصيب آخر، اليوم الاثنين، في حادث تصادم دراجة نارية أمام مزلقان كفر الجمال بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع الحادث، وانتقلت على الفور لموقع الواقعة.

وأوضحت التحريات والمعاينة الأولية، أن الحادث أسفر عن وفاة "أحمد. ن. م"، 17 عاما، مقيم قرية كفر منصور، وإصابة "عادل. إ. ع"، 16 سنة بنفس القرية.

تم نقل المصاب والجثة إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

مصرع شاب وإصابة آخر حادث تصادم دراجة نارية طوخ بالقليوبية تصادم دراجة بخارية

