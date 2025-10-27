

وكالات

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، (يونيفيل)، أن دورية تابعة لها تعرضت لإطلاق نار إسرائيلي، دون وقوع إصابات أو أضرار في المعدات.

وجاء في بيان صادر عن اليونيفيل: "حوالي الساعة 5:45 مساءً (15:45 بتوقيت جرينتش) الأحد، اقتربت طائرة مسيرة إسرائيلية من دورية لليونيفيل قرب قرية كفركلا وألقت قنبلة".

وأضاف البيان: "بعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام لحسن الحظ، لم تسجل أي إصابات أو أضرار في أفراد أو معدات اليونيفيل".

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع عقب مواجهة سابقة في الموقع ذاته، حيث حلقت طائرة مسيرة إسرائيلية بشكل عدواني فوق دورية، مما استدعى اتخاذ اليونيفيل إجراءات دفاعية.

أدانت اليونيفيل هذه الأعمال باعتبارها انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وللسيادة اللبنانية، مؤكدة أنها تعرض حياة حفظة السلام الذين ينفذون تفويض مجلس الأمن في جنوبي لبنان للخطر.

تعرضت مواقع اليونيفيل للاستهداف عدة مرات منذ اندلاع الاشتباكات عبر الحدود عقب بدء حرب غزة في أكتوبر 2023.

ورغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، واصلت إسرائيل شن ضربات دورية في لبنان، متذرعة بتهديدات حزب الله، واحتفظت بمواقعها الحدودية بعد الموعد النهائي للانسحاب في 18 فبراير، وفقا للعربية.