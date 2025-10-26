تحذير من علب مموهة كأغذية مُعلبة في غزة يُشتبه باحتوائها على متفجرات

وكالات

أصدر أمن المقاومة عبر منصة "الحارس" تحذيرًا أمنيًا عاجلًا دعا فيه المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، عقب رصد علب معدنية مموهة تشبه علب الأغذية المحفوظة، يُشتبه في احتوائها على مواد متفجرة أو فخاخ معدّة للانفجار فور فتحها.



وأوضح البيان الذي نشرته وكالة "شهاب"، أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن هذه العلب صُممت لتبدو كـ "معلبات لحمة" أو "مواد تموينية" تُفتح بواسطة مفتاح معدني مثبت في الغطاء، ما يجعلها أشبه بـ قنابل مموهة شديدة الخطورة، يُرجَّح أن تكون من مخلفات الاحتلال أو أدوات تمويه وُضعت عمدًا في مناطق المواجهة لاستهداف المدنيين.



وحذّر البيان من الاقتراب أو لمس أي جسم مشبوه أو محاولة فتحه، مؤكدًا على ضرورة إخلاء المكان فورًا وإبلاغ الجهات المختصة للتعامل معه بشكل آمن، كما شدّد على منع التصوير أو العبث بالموقع بأي شكل من الأشكال.



واختتم أمن المقاومة بيانه بالتأكيد على أن "اليقظة والحذر مسؤولية وطنية"، مشددًا على أن التعامل الواعي مع الأجسام المشبوهة يسهم في حماية أرواح المواطنين ومنع وقوع حوادث مأساوية.